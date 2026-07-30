Festspiele zu Offenlegung der Kosten verdonnert

Es war ein gewaltiges Heck-Meck, das heuer zwischen den Festspielen und dem Ex-Intendanten Markus Hinterhäuser stattgefunden hat – stets mit der Frage: Wie teuer wird das Ganze? Ein Autor begehrte schließlich Einsicht in die Kosten nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Die Festspiele verweigerten. Jetzt hat das Landesverwaltungsgericht gesprochen: Der Festspielfonds muss die Kosten offenlegen...