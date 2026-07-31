38,6 Grad! Knackt Salzburg heute den Hitzerekord?

Hoch „Olaf“ machte den Weg für die Hitze frei

„Der Freitag ist der heißeste Kandidat für einen neuen Temperaturrekord in Salzburg“, sagt Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz zur „Krone“. Danach geht es ähnlich weiter: „Hoch ,Olaf‘, das schon etwas östlich von uns ist, hat den Weg für die große Hitze frei gemacht. Aber: Luftmassen über Deutschland machen das Wetter instabil.“