Nachwuchs für die „Chamäleons aus dem Koffer“

Wer die Tarnkünstler live erleben möchte, hat am Samstag Gelegenheit dazu: Im Artenschutzhaus warten verschiedene Chamäleon-Arten auf neugierige Besucher. Ein Einsichtsfenster in den Tierpflegebereich zeigt außerdem, wie aufwendig die Betreuung der exotischen Tiere ist. In der ORANG.erie gibt es zusätzlich eine Posterausstellung sowie eine Bastelecke, in der Kinder Chamäleon-Masken und Ansteckbuttons gestalten können.