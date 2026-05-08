Nachwuchs für die „Chamäleons aus dem Koffer“

Sie wurden in Socken versteckt und von Afrika bis nach Wien geschmuggelt – heute sind sie Hoffnungsträger für den Artenschutz: Im Tiergarten Schönbrunn wird am heutigen „Internationalen Tag des Chamäleons“ gezeigt, wie aus einer dramatischen Rettungsaktion eine echte Erfolgsgeschichte wurde.
Was im Jahr 2021 mit einer spektakulären Beschlagnahmung am Wiener Flughafen begann, beschäftigt den Wiener Tiergarten bis heute. Rund 70 Chamäleons waren damals aus dem Usambara-Gebirge in Tansania illegal nach Österreich gebracht worden – eingepfercht in Socken und völlig geschwächt.
Nach ihrer Rettung kamen die Tiere zur Erstversorgung in den Tiergarten Schönbrunn. Dort gelang nicht nur ihre Pflege und Stabilisierung, sondern auch etwas, das als bedeutender Erfolg im internationalen Artenschutz gilt: Mehrere der beschlagnahmten Tiere konnten erfolgreich nachgezüchtet werden.
„Anlässlich des Internationalen Tags des Chamäleons möchten wir auf die Bedrohung dieser außergewöhnlichen Reptilien aufmerksam machen. Gleichzeitig zeigen wir, wie erfolgreich wir diese Chamäleons nachzüchten konnten“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.
Besonders erfreulich
Arten wie das Fischers Chamäleon, das Vosseler-Zweihornchamäleon und das Somali-Zwergchamäleon haben inzwischen sogar eine sogenannte F2-Generation hervorgebracht – also Nachwuchs von bereits im Tiergarten geborenen Tieren. Diese Reservepopulationen gelten als wichtige Absicherung für den Fall, dass Arten in ihrer Heimat aussterben.
Rund ein Drittel der weltweit 228 bekannten Chamäleon-Arten ist bedroht. Lebensraumzerstörung und illegaler Wildtierhandel setzen den empfindlichen Reptilien massiv zu. „Wir sammeln dabei auch Wissen zu Haltung und Zucht, das bisher kaum vorhanden war“, erklärt Kurator Anton Weissenbacher.
Wer die Tarnkünstler live erleben möchte, hat am Samstag Gelegenheit dazu: Im Artenschutzhaus warten verschiedene Chamäleon-Arten auf neugierige Besucher. Ein Einsichtsfenster in den Tierpflegebereich zeigt außerdem, wie aufwendig die Betreuung der exotischen Tiere ist. In der ORANG.erie gibt es zusätzlich eine Posterausstellung sowie eine Bastelecke, in der Kinder Chamäleon-Masken und Ansteckbuttons gestalten können.
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