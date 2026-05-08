Wie ein alter Lift zum Bikepark werden soll

„Warten nicht mehr auf den reichen Chinesen“

„Wir warten nicht mehr auf den reichen Chinesen. Das ist jetzt die letzte Chance, hier etwas auf die Beine zu stellen“, sagt Ebner in Anspielung auf frühere Eigentümer. Dem Klimawandel wird Rechnung getragen. Das Hauptgeschäft soll in der Sommersaison von Mai bis Oktober stattfinden. Mit Mountainbikestrecken, Wandern und Kulinarik am Berg. Zwar soll es auch einen Winterbetrieb geben, allerdings ohne künstliche Beschneiung.