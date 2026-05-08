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200 weitere Betroffene

75 Missbrauchsopfer von Al-Fayed entschädigt

Ausland
08.05.2026 06:54
Der Milliardär Mohamed Al-Fayed und sein Bruder sollen ein organisiertes System sexueller ...
Der Milliardär Mohamed Al-Fayed und sein Bruder sollen ein organisiertes System sexueller Ausbeutung betrieben haben.(Bild: AFP/SHAUN CURRY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Londoner Luxuskaufhaus Harrods hat bisher 75 Opfern sexuellen Missbrauchs durch seinen ehemaligen Eigentümer Mohamed Al-Fayed eine „vollständige Entschädigung“ gezahlt. Fast 200 weitere Anträge würden derzeit bearbeitet, teilte das Kaufhaus mit.

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Insgesamt hätten 259 Betroffene Ansprüche geltend gemacht. Kurz zuvor hatte die britische Polizeiaufsichtsbehörde bestätigt, dass gegen Beamte der Londoner Polizei wegen ihres Umgangs mit den Vorwürfen im Fall Al-Fayed ermittelt wird. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Qualität der polizeilichen Arbeit in den Jahren 2008 und 2013. Obwohl vor dem Tod Al-Fayeds im Jahr 2023 rund 21 Beschwerden bei der Londoner Polizei eingegangen waren, führte keine davon zu einer Strafverfolgung.

BBC-Dokumentation brachte Übergriffe ans Licht
Mehrere Frauen werfen dem verstorbenen Ex-Eigentümer von Harrods, Mohamed Al-Fayed, und seinem Bruder Salah vor, ein organisiertes System sexueller Ausbeutung betrieben zu haben. Vorwürfe sexueller Übergriffe durch Al-Fayed waren erstmals im September 2024 durch eine BBC-Dokumentation öffentlich geworden. Seither meldeten sich zahlreiche weitere mutmaßliche Betroffene.

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Mohamed Al-Fayed stand in den 1990er-Jahren auch wegen seines Sohns Dodi im Fokus der Öffentlichkeit, dem damaligen Lebensgefährten der britischen Prinzessin Diana. Dodi Al-Fayed kam 1997 gemeinsam mit Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Mohamed Al-Fayed starb 2023 im Alter von 94 Jahren, Salah Al-Fayed war bereits 2010 gestorben.

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