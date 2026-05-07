Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„United By Doskozil“

„Tagespresse“ kapert Song-Contest-Website

Medien
07.05.2026 20:04
„United By Doskozil“ lautet das Motto des heurigen Song Contests, so „songcontest2026.at“.
„United By Doskozil“ lautet das Motto des heurigen Song Contests, so „songcontest2026.at“.(Bild: Screenshot/songcontest2026.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Eurovision Song Contest steht heuer ganz unter dem Motto „United By Doskozil“ – so steht es zumindest auf der Internetseite „songcontest2026.at“. Der ORF hatte sich die Domain dafür offenbar nicht rechtzeitig gesichert. Die „Tagespresse“ hat das ausgenutzt und online ihren eigenen ESC-Scherz verbreitet.

0 Kommentare

Wer die Seite songcontest2026.at aufruft, dem wird angezeigt, dass der Song Contest dieses Jahr in der Raiffeisen-Hillinger-Mehrzweckhalle in Oberwart stattfinden wird. Unter dem Motto „United By Doskozil“ und natürlich „By Decree Of The Supreme Landeshauptmann“ („Durch Erlass des Obersten Landeshauptmanns“).

Website in den Händen „rücksichtsloser Hasardeure“
„Wenn man das größte Musik-Event der Welt veranstaltet, sollte man vorher vielleicht die Internetadresse kaufen“, scherzen die Satiriker online. Da der ORF und die EBU genau das anscheinend verabsäumt haben, sei die Domain „in die Hände rücksichtsloser Hasardeure“ gefallen.

Burgenländische Seite boomt
In einem Posting auf Instagram schreibt die „Tagespresse“ weiter: „Es scheint zu befürchten, dass der Algorithmus die burgenländische Seite künftig höher einstuft als die offizielle Präsenz ,eurovision.tv‘ und ahnungslose ESC-Besucher direkt nach Pannonien schickt.“ Deshalb rate die Redaktion „dringend davon ab“, den Link zu verbreiten.

Gäste können laut der Website etwa im „Grand Hotel Kreisverkehr“ nächtigen.
Gäste können laut der Website etwa im „Grand Hotel Kreisverkehr“ nächtigen.(Bild: Screenshot/songcontest2026.at)

„Traktor-Shuttle“ zum ESC
Unter „songcontest2026.at“ finden sich etwa Hinweise zur Anreise. So werde eine „ideologische Überprüfung an der Provinzgrenze“ durchgeführt. Außerdem könne man neben dem offiziellen „Traktor-Shuttle“ auch mittels Schiff anreisen. „Betreten Sie ein luxuriöses Tretboot in Mörbisch“, heißt es online. Weil der Neusiedler See zurzeit zu „90 Prozent aus Schlamm“ bestehe, würde dieses ebenfalls von einem Traktor gezogen werden.

Lesen Sie auch:
Die Vorbereitungen für den ESC laufen auf Hochtouren. Der Rathausplatz ist einer der drei ...
7 Tage Großeinsatz
Höchste Sicherheit: Sogar das FBI schützt den ESC
05.05.2026
Schock in Wien
Mega-Malheur! Engels muss um ESC-Auftritt bangen
07.05.2026
Die Tops und Flops!
ESC-Quoten-Schock: Für Cosmó schaut‘s finster aus!
04.05.2026

Scrollt man auf der Website ganz nach unten, findet man den wohl wichtigsten Hinweis für einen gelungenen ESC-Besuch im Burgenland: „Do Not Jump Head-First Into The Neusiedler Lake!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medien
07.05.2026 20:04
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ORFRaiffeisen
Eurovision Song Contest
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
170.204 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
144.849 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
126.774 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1261 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
757 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
730 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Medien
„United By Doskozil“
„Tagespresse“ kapert Song-Contest-Website
In eigener Sache …
„Krone“ stärkt Aufsichtsrat mit Top-Medienberatern
Geht um fast vier Mio.
Weißmann startet Justiz-Offensive gegen den ORF
„Krone“-Kommentar
So wird sich beim ORF nichts ändern!
An Demenz erkrankt
CNN-Gründer Ted Turner mit 87 Jahren verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf