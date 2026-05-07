„Tagespresse“ kapert Song-Contest-Website

Der Eurovision Song Contest steht heuer ganz unter dem Motto „United By Doskozil“ – so steht es zumindest auf der Internetseite „songcontest2026.at“. Der ORF hatte sich die Domain dafür offenbar nicht rechtzeitig gesichert. Die „Tagespresse“ hat das ausgenutzt und online ihren eigenen ESC-Scherz verbreitet.
Wer die Seite songcontest2026.at aufruft, dem wird angezeigt, dass der Song Contest dieses Jahr in der Raiffeisen-Hillinger-Mehrzweckhalle in Oberwart stattfinden wird. Unter dem Motto „United By Doskozil“ und natürlich „By Decree Of The Supreme Landeshauptmann“ („Durch Erlass des Obersten Landeshauptmanns“).
Website in den Händen „rücksichtsloser Hasardeure“
„Wenn man das größte Musik-Event der Welt veranstaltet, sollte man vorher vielleicht die Internetadresse kaufen“, scherzen die Satiriker online. Da der ORF und die EBU genau das anscheinend verabsäumt haben, sei die Domain „in die Hände rücksichtsloser Hasardeure“ gefallen.
Burgenländische Seite boomt
In einem Posting auf Instagram schreibt die „Tagespresse“ weiter: „Es scheint zu befürchten, dass der Algorithmus die burgenländische Seite künftig höher einstuft als die offizielle Präsenz ,eurovision.tv‘ und ahnungslose ESC-Besucher direkt nach Pannonien schickt.“ Deshalb rate die Redaktion „dringend davon ab“, den Link zu verbreiten.
„Traktor-Shuttle“ zum ESC
Unter „songcontest2026.at“ finden sich etwa Hinweise zur Anreise. So werde eine „ideologische Überprüfung an der Provinzgrenze“ durchgeführt. Außerdem könne man neben dem offiziellen „Traktor-Shuttle“ auch mittels Schiff anreisen. „Betreten Sie ein luxuriöses Tretboot in Mörbisch“, heißt es online. Weil der Neusiedler See zurzeit zu „90 Prozent aus Schlamm“ bestehe, würde dieses ebenfalls von einem Traktor gezogen werden.
Scrollt man auf der Website ganz nach unten, findet man den wohl wichtigsten Hinweis für einen gelungenen ESC-Besuch im Burgenland: „Do Not Jump Head-First Into The Neusiedler Lake!“
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