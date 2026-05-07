„Tagespresse“ kapert Song-Contest-Website

„Traktor-Shuttle“ zum ESC

Unter „songcontest2026.at“ finden sich etwa Hinweise zur Anreise. So werde eine „ideologische Überprüfung an der Provinzgrenze“ durchgeführt. Außerdem könne man neben dem offiziellen „Traktor-Shuttle“ auch mittels Schiff anreisen. „Betreten Sie ein luxuriöses Tretboot in Mörbisch“, heißt es online. Weil der Neusiedler See zurzeit zu „90 Prozent aus Schlamm“ bestehe, würde dieses ebenfalls von einem Traktor gezogen werden.