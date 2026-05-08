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Attacke in Sandringham

Ex-Prinz Andrew von Mann mit Sturmhaube bedroht!

Royals
08.05.2026 07:52
Schock-Moment für Andrew! Der Ex-Prinz wurde beim Gassigehen mit seinen Hunden von einem Mann ...
Schock-Moment für Andrew! Der Ex-Prinz wurde beim Gassigehen mit seinen Hunden von einem Mann mit Sturmhaube bedroht und verfolgt.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Schock für Ex-Prinz Andrew beim Spaziergang mit seinen Hunden: Wie der britische „Telegraph“ berichtete, wurde der Bruder von König Charles am Mittwochabend in der Nähe seines neuen Zuhauses in Sandringham von einem Mann mit Sturmhaube bedroht und verfolgt. 

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Wie die Zeitung berichtete, soll der Mann den ehemaligen Herzog von York von seinem Auto aus gesehen haben. Daraufhin sei der 39-Jährige, der eine Sturmhaube getragen haben soll, aus seinem Wagen gesprungen und auf Andrew zugestürmt, während er ihn lauthals beschimpft habe.

Maskierter Mann hatte eine Waffe!
Wie es heißt, sei Andrew mit seinem privaten Sicherheitsmann zu seinem Wagen geflüchtet und davongerast, während der Angreifer ihm nachgelaufen sei.

Andrew Mountbatten-Windsor lebt seit einigen Monaten auf dem Sandringham Estate. Beim Gassigehen ...
Andrew Mountbatten-Windsor lebt seit einigen Monaten auf dem Sandringham Estate. Beim Gassigehen mit seinen Hunden wurde er in dieser Woche von einem Mann mit einer Sturmhaube bedroht.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Wenig später wurde der Mann schließlich von der Polizei festgenommen. Er soll im Besitz einer Waffe gewesen sein. Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz gegenüber dem „Hello“-Magazin. Demnach seien die Beamten kurz nach 19.30 Uhr nach Wolferton nahe Sandringham gerufen worden, „nach einer Meldung über einen Mann, der sich im Dorf bedrohlich verhielt“.

Verdächtiger weiterhin in Haft
Der Mann sei nach dem Eintreffen der Polizei „wegen des Verdachts einer Straftat gegen die öffentliche Ordnung und des Besitzes einer Waffe festgenommen“ und „zur Vernehmung ins Polizeiverhörzentrum King’s Lynn gebracht“ worden.

Er befinde sich weiterhin in Haft. Über die Hintergründe seines Angriffs auf Andrew ist bislang nichts bekannt.

Die Marsh Farm in Wolferton ist das neue Zuhause von Andrew Mountbatten-Windsor.
Die Marsh Farm in Wolferton ist das neue Zuhause von Andrew Mountbatten-Windsor.(Bild: APA-Images / PA / Joe Giddens)

Umzug in Marsh Farm
Andrew Mountbatten-Windsor wurden Ende des letzten Jahres wegen seiner Verstrickung in den Epstein-Skandal nicht nur seine verbleibenden Ehren und Titel – darunter auch der Prinzentitel – entzogen. Der 66-Jährige musste Anfang des Jahres auch die Royal Lodge in Windsor räumen, in der er mehr als 20 Jahre gelebt hatte.

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Mittlerweile wohnt Andrew in der Marsh Farm, ein abgelegenes Anwesen in der Nähe des kleinen Dörfchens Wolferton am Sandringham Estate in Norfolk. 

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