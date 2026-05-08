Ex-Prinz Andrew von Mann mit Sturmhaube bedroht!

Schock für Ex-Prinz Andrew beim Spaziergang mit seinen Hunden: Wie der britische „Telegraph“ berichtete, wurde der Bruder von König Charles am Mittwochabend in der Nähe seines neuen Zuhauses in Sandringham von einem Mann mit Sturmhaube bedroht und verfolgt.
Wie die Zeitung berichtete, soll der Mann den ehemaligen Herzog von York von seinem Auto aus gesehen haben. Daraufhin sei der 39-Jährige, der eine Sturmhaube getragen haben soll, aus seinem Wagen gesprungen und auf Andrew zugestürmt, während er ihn lauthals beschimpft habe.
Maskierter Mann hatte eine Waffe!
Wie es heißt, sei Andrew mit seinem privaten Sicherheitsmann zu seinem Wagen geflüchtet und davongerast, während der Angreifer ihm nachgelaufen sei.
Wenig später wurde der Mann schließlich von der Polizei festgenommen. Er soll im Besitz einer Waffe gewesen sein. Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz gegenüber dem „Hello“-Magazin. Demnach seien die Beamten kurz nach 19.30 Uhr nach Wolferton nahe Sandringham gerufen worden, „nach einer Meldung über einen Mann, der sich im Dorf bedrohlich verhielt“.
Verdächtiger weiterhin in Haft
Der Mann sei nach dem Eintreffen der Polizei „wegen des Verdachts einer Straftat gegen die öffentliche Ordnung und des Besitzes einer Waffe festgenommen“ und „zur Vernehmung ins Polizeiverhörzentrum King’s Lynn gebracht“ worden.
Er befinde sich weiterhin in Haft. Über die Hintergründe seines Angriffs auf Andrew ist bislang nichts bekannt.
Umzug in Marsh Farm
Andrew Mountbatten-Windsor wurden Ende des letzten Jahres wegen seiner Verstrickung in den Epstein-Skandal nicht nur seine verbleibenden Ehren und Titel – darunter auch der Prinzentitel – entzogen. Der 66-Jährige musste Anfang des Jahres auch die Royal Lodge in Windsor räumen, in der er mehr als 20 Jahre gelebt hatte.
Mittlerweile wohnt Andrew in der Marsh Farm, ein abgelegenes Anwesen in der Nähe des kleinen Dörfchens Wolferton am Sandringham Estate in Norfolk.
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