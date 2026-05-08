Ex-Prinz Andrew von Mann mit Sturmhaube bedroht!

Wenig später wurde der Mann schließlich von der Polizei festgenommen. Er soll im Besitz einer Waffe gewesen sein. Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz gegenüber dem „Hello“-Magazin. Demnach seien die Beamten kurz nach 19.30 Uhr nach Wolferton nahe Sandringham gerufen worden, „nach einer Meldung über einen Mann, der sich im Dorf bedrohlich verhielt“.