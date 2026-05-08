Nach Amokdrohung: Grazer Schule bleibt geschlossen

Schlimme Erinnerungen an den 10. Juni 2025

Am Dienstag der Vorwoche sollen mehrere Jugendliche eine Drohbotschaft gegen Lehrer der Mittelschule Hausmannstätten ausgesprochen haben. Das Gebäude wurde zu Mittag evakuiert, etwa 350 Schüler waren betroffen. Der Polizeieinsatz war massiv, auch die Rettung und das Kriseninterventionsteam waren vor Ort.