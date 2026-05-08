Nach Amokdrohung: Grazer Schule bleibt geschlossen

Erst in der Vorwoche sorgte eine Drohung gegen Lehrer in Hausmannstätten für einen Großeinsatz: Die Mittelschule wurde evakuiert, auch das Einsatzkommando Cobra rückte an. Nun die nächste Amokdrohung: Betroffen ist das Grazer Oeversee-Gymnasium, das am heutigen Freitag geschlossen bleibt.
Am späten Donnerstagabend wurden die Eltern und Schüler des Gymnasiums im Grazer Bezirk Gries von der Schuldirektorin informiert: „Aus Sicherheitsgründen wird unsere Schule morgen, 8. Mai 2026, geschlossen bleiben. Grund: Ein Amoklauf wurde für morgen ankündigt“, heißt es in der Mitteilung.
Die Polizei bestätigte gegenüber der „Krone“, dass es eine Amokdrohung gegeben habe. Die näheren Hintergründe sind noch unklar, Ermittlungen laufen.
Schlimme Erinnerungen an den 10. Juni 2025
Am Dienstag der Vorwoche sollen mehrere Jugendliche eine Drohbotschaft gegen Lehrer der Mittelschule Hausmannstätten ausgesprochen haben. Das Gebäude wurde zu Mittag evakuiert, etwa 350 Schüler waren betroffen. Der Polizeieinsatz war massiv, auch die Rettung und das Kriseninterventionsteam waren vor Ort.
Schlimme Erinnerungen an den 10. Juni 2025 wurden wach. An diesem schwarzen Dienstag verübte ein 21-Jähriger einen Massenmord im Gymnasium Dreierschützengasse in Graz, er tötete neun Jugendliche und eine Lehrerin, ehe er sich selbst das Leben nahm.
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