Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verstärkter KI-Einsatz

DeepL streicht ein Viertel der Stellen

Digital
08.05.2026 07:19
DeepL entwickelt seit 2017 KI-gestützte Übersetzungssoftware.
DeepL entwickelt seit 2017 KI-gestützte Übersetzungssoftware.(Bild: Dennis – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Übersetzungssoftware-Anbieter DeepL plant einen umfangreichen Jobabbau. Etwa 250 Stellen fielen weg, schrieb Firmengründer und -Chef Jarek Kutylowski am Donnerstag in einem Beitrag auf dem Online-Netzwerk LinkedIn. Das Kölner Unternehmen hat bisher rund 1000 Beschäftigte. 

0 Kommentare

Kutylowski begründete seine Entscheidung mit einem größeren Umbau im Zuge eines verstärkten internen Einsatzes Künstlicher Intelligenz. „Um effektiv mit KI zu arbeiten, sind kleinere, schlagkräftigere Teams mit eindeutigen Zuständigkeiten erforderlich.“ Nachzügler bei dieser Umstellung könnten ihren Rückstand nicht mehr aufholen.

Technologiefirmen streichen Jobs
Derzeit streichen zahlreiche Technologiefirmen Stellen unter Verweis auf Effizienzgewinne durch KI. Bei der Facebook-Mutter Meta müssen etwa 8000 Beschäftigte gehen. Beim Snapchat-Betreiber Snap sind es rund 1000 Personen. Einer Studie der Beratungsfirma Gartner zufolge verhilft ein Jobabbau aber nur einer Minderheit der Unternehmen zu einem Renditeschub.

Lesen Sie auch:
Vor allem in den USA streichen zahlreiche Firmen Stellen wegen KI.
Laut Studie:
Jobabbau wegen KI bringt Firmen keinen Gewinnschub
05.05.2026

DeepL entwickelt seit 2017 KI-gestützte Übersetzungssoftware. Das Start-up konkurriert seit jeher mit Google Translate. In den vergangenen Jahren stieg der Wettbewerbsdruck durch den Siegeszug von ChatGPT & Co. Diese sogenannten großen Sprachmodelle können ebenfalls für Übersetzungen genutzt werden. Medienberichten zufolge plant DeepL einen Börsengang in den USA. Experten schätzen die Bewertung des Unternehmens auf bis zu fünf Milliarden Dollar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
08.05.2026 07:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nicht nur in dunklen Räumen nützlich: Das Ringlicht hilft auch tagsüber bei Gegenlichtfotos.
Krone Plus Logo
Insta360 Snap im Test
Zusatz-Display für Handy-Rückseite: Das bringt es
Die Gesäßtasche ist ein ungünstiger Aufbewahrungsort für das Handy: Für Langfinger ist es leicht ...
Krone Plus Logo
Guide zu Ihrem Schutz
So macht man es Smartphone-Dieben möglichst schwer
Krone Plus Logo
Dino als Naturforscher
Yoshi im neuem Nintendo-Game auf Humboldts Spuren
Tim Cook zieht sich im September als Apple-CEO zurück und wird den Posten des Executive Chairman ...
Krone Plus Logo
Apple-Chef tritt ab
Tim Cook: Das waren seine größten (Miss)erfolge
Krone Plus Logo
„Volkshandy“ im Test
Nothing Phone 4a Pro: Optischer Zoom zum Sparpreis
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
214.691 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
187.612 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Ausland
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
100.478 mal gelesen
Der Verbleib von Buckelwal „Timmy“ ist weiterhin unklar.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1268 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
802 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Digital
Verstärkter KI-Einsatz
DeepL streicht ein Viertel der Stellen
„United By Doskozil“
„Tagespresse“ kapert Song-Contest-Website
In Österreich
Hier baut Amazon sein sechstes Verteilzentrum
Ruhmreiche Geschichte
Modezar Grüner investiert viel in den Online-Store
Gesetz verschärft
EU für Verbot von KI für Missbrauch-Deepfakes

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf