Hinter Zivilstreife geparkt: Verdächtiger flieht

Polizisten nahmen Verfolgung auf

Die Beamten reagierten sofort. Als der mutmaßliche Einbrecher die Einsatzkräfte bemerkte, ergriff er die Flucht und lief über eine Straße davon. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und forderten ihn lautstark zum Stehenbleiben auf. Der 33-jährige Klagenfurter konnte schließlich angehalten und festgenommen werden.