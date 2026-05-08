Hinter Zivilstreife geparkt: Verdächtiger flieht

Ein Polizeieinsatz in der Klagenfurter Innenstadt hat in der Nacht auf Freitag zur Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers geführt. Der 33-jährige Verdächtige wurde nach kurzer Flucht gestellt.
In der Nacht auf Freitag wurden Beamte in der Klagenfurter Innenstadt auf einen verdächtigen Pkw aufmerksam: Gegen 0.45 Uhr hielt ein Fahrzeug direkt hinter einem abgestellten Zivilstreifenwagen.
Aus dem Auto stieg ein Mann aus, maskierte sich mit einer Sturmmaske und zog zusätzlich die Kapuze seines Pullovers über den Kopf. Anschließend begab er sich zu einem Automaten bei einem Geschäftslokal.
Polizisten nahmen Verfolgung auf
Die Beamten reagierten sofort. Als der mutmaßliche Einbrecher die Einsatzkräfte bemerkte, ergriff er die Flucht und lief über eine Straße davon. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und forderten ihn lautstark zum Stehenbleiben auf. Der 33-jährige Klagenfurter konnte schließlich angehalten und festgenommen werden.
„Im Zuge der Amtshandlung zeigte er sich sowohl zu diesem Vorfall als auch zu weiteren gleichartigen Einbruchsdiebstählen geständig“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 33-Jährige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.
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