Süle packt aus: So habe ich beim Gewicht getrickst

„Am nächsten Tag hatte ich zweieinhalb Kilo weniger“

Besonders offen sprach Süle über seine Zeit bei Bayern. „Jupp Heynckes war ein Riesen-Lehrer für mich. Ich habe gespielt, aber er hat das Thema Gewicht auch angesprochen.“ Damals mussten sich die Spieler jeden Donnerstag wiegen lassen. „Ich habe den ganzen Mittwoch nichts gegessen, immer gefastet. Und dann bin ich abends bei mir daheim immer noch in die Sauna gegangen – mit Regenjacke.“ Die Folgen seien extrem gewesen: „Am nächsten Tag hatte ich zweieinhalb Kilo weniger.“ Süle schildert weiter: „Die Sauna war im Keller. Ich musste nach einem Tag ohne Essen und mit Regenjacke in der Sauna drei Stockwerke hoch in unser Schlafzimmer. Da habe ich das Fenster aufgerissen, habe mich rausgelehnt und erstmal zehn Minuten geatmet, weil ich dachte, ich kippe gleich um.“ Nach einem Sieg meinte Heynckes anschließend zu ihm: „Ja guck, jetzt hast du viel besser gespielt.“ Süle ergänzt trocken: „Ich hatte aber ja genau das gleiche Gewicht.“