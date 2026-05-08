Ballistische Raketen, Marschflugkörper, Drohnen, Öl, Belagerung – Worte, die sich in den vergangenen Wochen in ihr eingebrannt haben, erzählt eine Iranerin in „ZDFheute“. „Sie bringen eine Last aus Angst und Unruhe mit sich. Doch noch beängstigender ist die Stille, die sich zwischen ihnen eingenistet hat – eine Stille namens Ungewissheit. Und Ungewissheit ist erschöpfender als Krieg, zermürbender als jede Katastrophe.“
Mehr denn je hält das Regime die Mehrheit der Bevölkerung in gnadenloser Gefangenschaft. Die Straßen gehören den radikalen Schergen der Basidsch-Miliz, die Passanten willkürlich kontrollieren und verhaften. Oft sind es Teenager, fast noch Kinder, die dafür mit Masken, Waffen und einer gefährlichen Macht ausgerüstet werden.
Die Abschaltung des Internets schottet die Menschen weiterhin von der Welt ab. Auch zahlreiche Arbeitsplätze wurden dadurch vernichtet – ob man sich das (Über-)Leben morgen noch leisten kann, gehört zu den bedrückendsten Ungewissheiten. „Wir, müde von diesem endlosen Stillstand, schauen nur zu – auf eine Zukunft, die mit jedem Tag ferner wird, und auf uns selbst, die wir langsam in diesem Schwebezustand aufgerieben werden“, so die Iranerin.
Vielleicht gibt es bloß eine Gewissheit: Wieder einmal können die von Freiheit träumenden Perser nur verlieren. Selbst wenn es zur Einigung auf ein Ende des Krieges kommt, der Feind im eigenen Land wütet weiter – womöglich sogar stärker als zuvor.
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