„Ungewissheit ist erschöpfender als Krieg“

Die Abschaltung des Internets schottet die Menschen weiterhin von der Welt ab. Auch zahlreiche Arbeitsplätze wurden dadurch vernichtet – ob man sich das (Über-)Leben morgen noch leisten kann, gehört zu den bedrückendsten Ungewissheiten. „Wir, müde von diesem endlosen Stillstand, schauen nur zu – auf eine Zukunft, die mit jedem Tag ferner wird, und auf uns selbst, die wir langsam in diesem Schwebezustand aufgerieben werden“, so die Iranerin.