Hier baut Amazon sein sechstes Verteilzentrum

In Enns wurde man schließlich fündig. „Weil die Rahmenbedingungen ideal sind. Es liegt direkt an der A1 mit Anbindung in alle Richtungen“, sagt Kremnitzer. Bedenken zum Verkehr entgegnet der Amazon-Leiter: „Unsere Lieferpartner fahren bewusst außerhalb der Hauptverkehrszeiten“ – und die Anlieferungen in der Nacht würden gestaffelt erfolgen. Zudem errichtet Amazon für die Gemeinde einen Radweg und eine Bushaltestelle. „Wir kommen mit diesem Standort nah an den Kunden – das ist unser Ziel“, so Kremnitzer.