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„Unprovoziert“

USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz

Ausland
08.05.2026 00:28
Archivbild
Archivbild(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz angeblicher Waffenruhe haben sich die USA und der Iran in der Nacht auf Freitag gegenseitig in der Straße von Hormuz beschossen.

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„US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung“, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs mit. Das iranische Militär bestätigte Angriffe auf US-Kriegsschiffe und machte dafür US-Attacken auf einen iranischen Öltanker verantwortlich.

Centcom teilte mit, es seien unter anderem Startplätze für Raketen und Drohnen sowie Kommandozentralen attackiert worden. Zuvor habe der Iran drei Zerstörer der US-Marine bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz mit Raketen, Drohnen und kleinen Booten angegriffen. Das US-Militär habe die Bedrohungen „neutralisiert“. Es werde keine Eskalation angestrebt, man werde jedoch die US-Streitkräfte schützen.

Die Straße von Hormuz ist für die Weltwirtschaft – wie berichtet – wegen der Exporte von Öl und Flüssiggas aus den Staaten am Persischen Golf von entscheidender Bedeutung. Der Iran hat die Schifffahrt in der Passage seit Kriegsbeginn mit Angriffen und Drohungen praktisch zum Erliegen gebracht. Die USA wiederum haben inzwischen eine Blockade für Schiffe verhängt, die aus iranischen Häfen auslaufen oder diese ansteuern.

Iran: USA haben Waffenruhe verletzt
Das iranische Militär warf den USA vor, die Waffenruhe verletzt zu haben. Das US-Militär habe einen iranischen Öltanker angegriffen, der von den Küstengewässern Irans in Richtung Straße von Hormuz unterwegs gewesen sei, zitierte ein regierungstreuer Sender das iranische Hauptquartier.

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Das iranische Militär warf den USA weiter vor, mit Unterstützung „regionaler Länder“ Luftangriffe auf zivile Gebiete entlang der Küste und der in der Straße von Hormuz gelegenen Insel Qeshm durchgeführt zu haben. Die iranischen Streitkräfte hätten umgehend reagiert und US-Militärschiffe östlich der Straße von Hormuz angegriffen. Zuvor hatten iranische Medien mehrere Explosionen am Persischen Golf gemeldet.

Seit gut einem Monat gilt eigentlich eine Waffenruhe im Iran-Krieg. Die militärischen Spannungen sind jedoch nach wie vor hoch. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass bald eine Einigung mit der Führung in Teheran erreicht werden könnte.

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