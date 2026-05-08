ÖFB-Ass steht vor Wechsel zum LASK!

Schöpf wechselte bereits im Nachwuchs von Tirol zum FC Bayern und schaffte dort den Sprung bis in die zweite Mannschaft. Später folgten Stationen beim 1. FC Nürnberg, Schalke 04, Arminia Bielefeld und in der MLS bei Vancouver, ehe er im Frühjahr 2025 zum WAC wechselte. Insgesamt absolvierte Schöpf 143 Spiele in der deutschen Bundesliga und verbuchte dabei elf Tore sowie acht Assists.