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ÖFB-Ass steht vor Wechsel zum LASK!

Bundesliga
08.05.2026 06:14
Alessandro Schöpf
Alessandro Schöpf(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bahnt sich ein Bundesliga-Coup an? Alessandro Schöpf steht offenbar vor einem Wechsel zum LASK.

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Nach Informationen von Sky soll sich der 32-Jährige den Linzern im Sommer anschließen. Demnach habe sich Schöpf mit dem LASK bereits geeinigt.

Besonders interessant: Sein aktueller Vertrag beim WAC enthält entgegen anderslautenden Berichten keine Verlängerungsoption. Ein Wechsel wäre somit ablösefrei möglich.

Starke Saison beim WAC
In der laufenden Saison absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler bislang 22 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm vier Tore und fünf Assists. Zudem bringt Schöpf reichlich internationale Erfahrung mit: Der Routinier kam bislang auf 35 Länderspiele für Österreich und erzielte dabei sechs Treffer. Sein bislang letztes ÖFB-Spiel absolvierte der EM-Teilnehmer von 2016 im vergangenen November beim WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien.

Cup-Titel als Höhepunkt
Mit dem Gewinn des ÖFB-Cups 2025 krönte Schöpf seine Zeit beim Wolfsberger AC. Nun dürfte für den Mittelfeldspieler ein neues Kapitel beim LASK beginnen.

Auch Rapid interessiert
Auch Rapid sowie mehrere deutsche Vereine sollen an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.

Schöpf wechselte bereits im Nachwuchs von Tirol zum FC Bayern und schaffte dort den Sprung bis in die zweite Mannschaft. Später folgten Stationen beim 1. FC Nürnberg, Schalke 04, Arminia Bielefeld und in der MLS bei Vancouver, ehe er im Frühjahr 2025 zum WAC wechselte. Insgesamt absolvierte Schöpf 143 Spiele in der deutschen Bundesliga und verbuchte dabei elf Tore sowie acht Assists.

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