Erste violette Machtkämpfe, Ärger mit der „Finanz“

Austria Klagenfurt hat für das Zweitliga-Spiel bei Amstetten keine Stürmer mehr zur Verfügung. Intern brodelt es wegen Trainer Bobby Grubor, der trotz des Insolvenzverfahrens und Zwangsabstiegs sportlich überzeugte. Finanzamt bringt Nachwuchstrainer in die Bredouille. Fauxpas bei Jaritz-Verletzung.
Erste Machtkämpfe hinter den violetten Mauern. Austria-Retter Helmut Kaltenegger, der mit seiner Millionen-Spritze den Zweitliga-Fixabsteiger vor dem Exodus bewahrte, hatte ja bereits angekündigt, den Trainer kommende Saison wechseln zu wollen. Der Goldhändler tendiert bekanntlich zu seinem Liebling Carsten Jancker. . .
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