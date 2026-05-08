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Austria ohne Stürmer!

Erste violette Machtkämpfe, Ärger mit der „Finanz“

Fußball National
08.05.2026 06:57
(Bild: Claudio Trevisan)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Austria Klagenfurt hat für das Zweitliga-Spiel bei Amstetten keine Stürmer mehr zur Verfügung. Intern brodelt es wegen Trainer Bobby Grubor, der trotz des Insolvenzverfahrens und Zwangsabstiegs sportlich überzeugte. Finanzamt bringt Nachwuchstrainer in die Bredouille. Fauxpas bei Jaritz-Verletzung. 

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Erste Machtkämpfe hinter den violetten Mauern. Austria-Retter Helmut Kaltenegger, der mit seiner Millionen-Spritze den Zweitliga-Fixabsteiger vor dem Exodus bewahrte, hatte ja bereits angekündigt, den Trainer kommende Saison wechseln zu wollen. Der Goldhändler tendiert bekanntlich zu seinem Liebling Carsten Jancker. . .

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