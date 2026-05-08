Erste violette Machtkämpfe, Ärger mit der „Finanz“

Erste Machtkämpfe hinter den violetten Mauern. Austria-Retter Helmut Kaltenegger, der mit seiner Millionen-Spritze den Zweitliga-Fixabsteiger vor dem Exodus bewahrte, hatte ja bereits angekündigt, den Trainer kommende Saison wechseln zu wollen. Der Goldhändler tendiert bekanntlich zu seinem Liebling Carsten Jancker. . .