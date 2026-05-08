Argentinien: Hantavirusfälle nehmen dramatisch zu

Es ist noch unklar, wo genau sich Patient Null infiziert hat. Dies könnte in der argentinischen Stadt Ushuaia passiert sein, wo einige Passagiere von Bord gegangen sind. Das Gebiet wird von Experten nach einer „möglichen Präsenz des Virus“ untersucht, wie das argentinische Gesundheitsministerium mitteilte. Auch die Patagonischen Anden, die das verstorbene niederländische Paar vor seiner Reise mit dem Kreuzfahrtschiff besucht hat, sind ein möglicher Ort der Ansteckung.