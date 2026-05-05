Jobabbau wegen KI bringt Firmen keinen Gewinnschub

Für die Erhebung wurden 350 Unternehmen mit mindestens einer Milliarde Dollar Umsatz befragt, die KI in größerem Umfang nutzen. Zwar hätten 80 Prozent von ihnen Stellenkürzungen angekündigt, erläuterte Poitevin gegenüber Reuters. Lediglich ein Prozent davon ließ sich aber auf direkte Produktivitätsgewinne durch Künstliche Intelligenz zurückführen. Der Rest habe seine Ursache in anderen Faktoren wie unsicheren Konjunkturaussichten.