ÖBB: Milliarden für die Zukunft?

Aber problemfrei sind die ÖBB nicht und teuer sind sie auch. In den nächsten fünf Jahren stehen Investitionen von 19 Milliarden Euro an. Und das in einer Firma, die um 50 Prozent mehr Pensionisten als aktiv Beschäftigte zu erhalten hat. Diese ÖBB-Pensionen kosten zwei Milliarden Euro. Jedes Jahr.