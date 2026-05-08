Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Interviews:

Junger Wiener sucht nach den letzten Kriegszeugen

Österreich
08.05.2026 06:00
50 hat er schon interviewt, nun sucht Lukas Arnold nach Zeitzeugen im ganzen Land.
50 hat er schon interviewt, nun sucht Lukas Arnold nach Zeitzeugen im ganzen Land.(Bild: Krone KREATIV/Lukas Arnold (13), stock.adobe.com)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

81 Jahre, nachdem der Zweite Weltkrieg endgültig beendet wurde, leben heute natürlich nicht mehr allzu viele, die die Grauen der Nazi-Herrschaft noch am eigenen Leib erleben mussten. Nun will ein 27-jähriger Hobby-Historiker jene letzten Zeugen in ganz Österreich ausfindig machen. 

0 Kommentare

Die meisten von uns kennen sie noch: die spannenden Geschichten, die Oma, Opa, Mama oder Papa aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen konnten. Ein Schauer nach dem anderen lief einem über den Rücken, wenn von Fliegeralarm, Schutzbunkern oder dem Arbeitsdienst die Rede war. Doch die Zeit vergeht wie im Flug – und die nachfolgenden Generationen haben schon bald keine Möglichkeit mehr, jenen, die den Weltkrieg hautnah erlebt haben, zuzuhören.

Lukas Arnold lässt die Geschichte des Krieges nicht los – er erkundet auch Bunkeranlagen, wie ...
Lukas Arnold lässt die Geschichte des Krieges nicht los – er erkundet auch Bunkeranlagen, wie hier in Wien-Floridsdorf.(Bild: Lukas Arnold Photography)

Führungen durch Luftschutzkeller und Zeitzeugen-Gespräche
Einer, der trotz recht jungen Alters genau das ändern will, ist Lukas Arnold. Vielen Wienern (und auch Touristen) ist der 27-Jährige wohl ein Begriff. Und zwar als „Stadtforscher“, als ein Hobby-Historiker, der es sich mit seinem gemeinnützigen Verein „Unter Wien“ zur Aufgabe gemacht hat, über die historischen Kriegszeiten aufzuklären. Dafür organisiert Arnold auch Touren, die in Luftschutzkeller führen. Warum er das macht, ist schnell erklärt: „Zeitgeschichte darf einfach nicht in Vergessenheit geraten – nie wieder ist heute!“

Zitat Icon

 Zeitgeschichte darf nie in Vergessenheit geraten. Die schrecklichen Ereignisse und persönlichen Erlebnisse sollten für die Nachwelt dokumentiert werden. 

Lukas Arnold, Verein „Unter Wien“

Bild: Lukas Arnold

Schon vor mehr als zehn Jahren beschäftigte er sich mit der Zeitgeschichte Wiens. Und traf dabei immer wieder Zeitzeugen, die ihm bereitwillig ihre persönlichen Kriegsgeschichten erzählten. So viele, dass Arnold entschloss, sie per Video aufzunehmen und in seine Führungen und Touren einfließen zu lassen.

Der Tag der Befreiung

Am 8. Mai 1945, um 23.01. Uhr galt der Zweite Weltkrieg in ganz Europa offiziell als beendet. Während in Wien am 27. April schon die Ausrufung des unabhängigen Österreichs gefeiert wurde, wurde etwa im KZ in Mauthausen noch gemordet. Erst in der Nacht vom 6. auf 7. Mai unterschrieb Generaloberst Alfred Jodl die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches. In den Tagen davor verloren in Österreich mehr Menschen ihr Leben als in allen Kriegsjahren davor. Heute findet ab 19.30 Uhr am Wiener Heldenplatz das „Fest der Freude“ statt.

Von toten Soldaten und Bomben am Schulweg
Da ist etwa Frau Ilse, Jahrgang 1942, die mit Oma und Mama im Luftschutzkeller hörte, wie die Stadt bombardiert wurde. Oder Herr Rudolph, Jahrgang 1931, der die toten Soldaten und verendeten Pferde nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Frau Eva (geboren 1927) hatte „draußen weniger Angst als im Bunker“, Frau Gertrude (1930) erzählte, wie sie am Nachhauseweg von der Schule die Bomber über sich gesehen hat.

Zitat Icon

Ein Ministrant hat mit uns gebetet und ich habe geschrien „Himmelsmutter, hilf!“ Und die Bombe ist ganz knapp neben dem Haus eingeschlagen.

Frau Ilse (Jahrgang 1942) erlebte die Bombardierungen als Kind

Es sind unersetzliche Erinnerungen, die Arnold einfangen will. In Wien sprach er bereits mit mehr als 50 Zeitzeugen, für sein Projekt verschickte er Plakate an Pensionisten-Wohnhäuser, um Gesprächspartner zu finden. Das Projekt sprach sich herum, auch auf seinen Führungen bekam Arnold schon das ein oder andere Gesprächsangebot.

Frau Eva, Jahrgang 1927 (Zitat unten) zeigt ihren damaligen Ausweis.
Frau Eva, Jahrgang 1927 (Zitat unten) zeigt ihren damaligen Ausweis.(Bild: Lukas Arnold)
Zitat Icon

Ich bin nicht in den Bunker gegangen, sondern bin vor dem Haus gestanden, bis die Flieger kommen. Ich hatte draußen weniger Angst als im Bunker. 

Frau Eva sprach bereits mit Lukas Arnold

Nun möchte der Wiener über die „Krone“ auch in anderen Bundesländern nach möglichen Gesprächspartnern suchen. Sein Ziel ist, mit so vielen Frauen und Männern wie möglich über die negativen und auch positiven Erinnerungen jener Zeit sprechen zu können. Wer also selbst die Kriegsjahre erlebt hat, oder jemanden kennt, auf den das zutrifft, darf sich also gerne per E-Mail unter office@unterwien.at melden.

Lesen Sie auch:
Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer beim Gedenken an die ...
KZ-Befreiung 1945
Van der Bellen: „Friedliche Ordnung bewahren“
06.05.2026

„Ich will einfach einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur Österreichs leisten“, verrät der Wiener den Antrieb hinter seinen ehrenamtlichen Bemühungen. Die Gespräche seien „emotional und gehen unter die Haut“, gerade deswegen mache er es. Es sei ein Privileg, in der „längsten Friedensperiode zu leben, die es jemals in Österreich gab“, so Arnold. Ein Privileg, das in heutigen Zeiten nicht selbstverständlich erscheint.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
08.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
213.314 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
183.148 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Ausland
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
100.459 mal gelesen
Der Verbleib von Buckelwal „Timmy“ ist weiterhin unklar.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1267 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
792 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Österreich
Für Interviews:
Junger Wiener sucht nach den letzten Kriegszeugen
Krone Plus Logo
Einbrecher erschossen
Mord-Prozess: Todesschütze sitzt auf Anklagebank
Krone Plus Logo
Spurensuche in Linz
„Ich sah Helga kurz vor ihrem Tod noch im Lift!“
Schüler vor Gericht
„Lehrern nichts sagen, sonst steche ich euch ab“
Klosterneuburger Bad
Kabanen-„Dauerverträge“ werden jetzt überarbeitet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf