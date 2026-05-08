Junger Wiener sucht nach den letzten Kriegszeugen

Führungen durch Luftschutzkeller und Zeitzeugen-Gespräche

Einer, der trotz recht jungen Alters genau das ändern will, ist Lukas Arnold. Vielen Wienern (und auch Touristen) ist der 27-Jährige wohl ein Begriff. Und zwar als „Stadtforscher“, als ein Hobby-Historiker, der es sich mit seinem gemeinnützigen Verein „Unter Wien“ zur Aufgabe gemacht hat, über die historischen Kriegszeiten aufzuklären. Dafür organisiert Arnold auch Touren, die in Luftschutzkeller führen. Warum er das macht, ist schnell erklärt: „Zeitgeschichte darf einfach nicht in Vergessenheit geraten – nie wieder ist heute!“