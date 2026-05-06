„Wir machen weiter, sonst war ich umsonst mutig“

Der elfjährige Luca aus Feldkirch unterstützt seine Mutter im Kampf gegen Schikanen und Psychoterror an Schulen. In der „Krone“ erzählt Sabine Hirsch warum sie einen Verein gegründet hat, wie groß das Feedback aus ganz Österreich ist – und wie es dem Sohnemann inzwischen geht.
Vor ein paar Monaten haben Sabine Hirsch und ihr Sohn Luca den Schritt gewagt und öffentlich über die Schikanen gesprochen, denen der elfjährige Bub ausgesetzt war. Für die beiden gab es viel Zuspruch und Unterstützung – unter anderem durch den Berliner Antimobbing-Trainer Carsten Stahl.
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