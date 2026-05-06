Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Mobbingopfer Luca:

„Wir machen weiter, sonst war ich umsonst mutig“

Vorarlberg
06.05.2026 20:00
Gemeinsam mit seiner Mutter Sabine Hirsch will sich der Schüler Luca gegen Mobbing und Gewalt ...
Gemeinsam mit seiner Mutter Sabine Hirsch will sich der Schüler Luca gegen Mobbing und Gewalt einsetzen.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der elfjährige Luca aus Feldkirch unterstützt seine Mutter im Kampf gegen Schikanen und Psychoterror an Schulen. In der „Krone“ erzählt Sabine Hirsch warum sie einen Verein gegründet hat, wie groß das Feedback aus ganz Österreich ist – und wie es dem Sohnemann inzwischen geht.   

0 Kommentare

Vor ein paar Monaten haben Sabine Hirsch und ihr Sohn Luca den Schritt gewagt und öffentlich über die Schikanen gesprochen, denen der elfjährige Bub ausgesetzt war. Für die beiden gab es viel Zuspruch und Unterstützung – unter anderem durch den Berliner Antimobbing-Trainer Carsten Stahl.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
06.05.2026 20:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 14°
Symbol Regen
Bludenz
10° / 16°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
10° / 16°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
10° / 18°
Symbol bedeckt

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
167.043 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.014 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.449 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
723 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
716 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Kolumnen
Sie finden immer neue Wege, ihren Leuten zu helfen
673 mal kommentiert
Quer durch alle Parteien gibt es Mitleid für den „Gust“ – kein Wunder ...
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Mobbingopfer Luca:
„Wir machen weiter, sonst war ich umsonst mutig“
Körperverletzung
Couragierte Rentnerin stoppt E-Bike-Dieb
Einstimmig angenommen
Vorarlberg mit Vorreiterrolle bei Alttextilien
Vor Alpsaison
Grüne verärgert über Landesstrategie bei TBC
Florianieinsatz
Mehrparteienhaus in Hard stand in Flammen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf