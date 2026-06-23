40 Prozent weniger Gewinn für Vorarlbergs Illwerke

Für das 2,6-Mrd.-Großprojekt Pumpspeicherkraftwerk Lünerseewerk II streben die Illwerke eine Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung bis Ende Juli an. Ziel sei es, 2028 einen Baubeschluss zu haben. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) verwies in diesem Zusammenhang erneut auf die Forderung nach schnelleren Verfahren und auf die europaweite Bedeutung von Pumpspeicherkraftwerken zur Stabilisierung des Energienetzes. „Unsere Erlöse stammen fast ausschließlich aus der Geschäftstätigkeit des Geschäftsfeldes Wasserkraft auf dem deutschen Markt“, sagte German. Mit den Vorarlberger Haushaltskunden erziele man keinen Ertrag, auch die Industriekunden seien „mehr Durchlaufposten“.