Mann randaliert nach Unfall: Festnahme in Hohenems



Der 31-Jährige war gegen 3.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Schlossbergstraße unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchbrach einen Zaun, überfuhr mehrere Sträucher sowie kleinere Bäume und kam nach etwa zehn Metern auf einer Wiese zum Stillstand.