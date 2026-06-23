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Mann randaliert nach Unfall: Festnahme in Hohenems

Vorarlberg
23.06.2026 13:26
(Bild: SOS)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Hohenems ist in der Nacht auf Dienstag ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der 31-jährige Lenker verhielt sich nach dem Crash derart aggressiv, dass er vorübergehend festgenommen werden musste. Seine 17-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein Alkotest wurde von dem Mann verweigert.

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Der 31-Jährige war gegen 3.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Schlossbergstraße unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchbrach einen Zaun, überfuhr mehrere Sträucher sowie kleinere Bäume und kam nach etwa zehn Metern auf einer Wiese zum Stillstand.

Lenker leistete Widerstand
Gegenüber den eintreffenden Polizisten zeigte sich der 31-Jährige sofort äußerst aggressiv und unkooperativ, weshalb eine Befragung zum Unfallhergang vor Ort nicht möglich war. Im Zuge der Amtshandlung musste der Mann vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand, beschimpfte die Beamten und bespuckte diese. Einen Alkomattest verweigerte er, sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

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Beifahrerin leicht verletzt
Die 17-jährige Mitfahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Blessuren und konnte nach der Erstversorgung vor Ort bleiben. Ob der Lenker selbst verletzt wurde, ist Gegenstand von Abklärungen. Am Fahrzeug sowie am Ort des Geschehens entstand erheblicher Sachschaden.

Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft, unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

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