Nur Rodionov in Wimbledon in zweiter Quali-Runde

Jurij Rodionov hat am Montag als einziger von drei Österreichern die erste Quali-Runde für das Major-Turnier in Wimbledon überstanden!
Rodionov besiegte den Briten Oliver Crawford 6:4, 6:4, sein nächster Gegner steht vorerst noch nicht fest.
Lukas Neumayer und Joel Schwärzler schieden aus. Neumayer unterlag dem Serben Dusan Lajovic 4:6, 4:6, Schwärzler dem Australier Christopher O‘Connell 6:7(3), 4:6.
Julia Grabher steigt am Dienstag in die Qualifikation ein.
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