Säure-Alarm löst Großeinsatz in Vorarlberg aus

Infolge eines technischen Gebrechens an einem Pumpenaggregat eines unterirdischen Tanks kam es gegen 17 Uhr zu einem Austritt von Schwefelsäure. Nach ersten Schätzungen traten dabei rund 500 Liter der Flüssigkeit aus und lösten die Brandmeldeanlage aus.
Rasche Entwarnung für Anrainer
Da anfangs die Freisetzung gefährlicher Gase nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden der Bereich entlang des Emsbachs, eine Spielfläche und ein Tennisplatz vorsorglich geräumt. Auch die Belegschaft des Betriebs wurde in Sicherheit gebracht.
Nach umfangreichen Messungen konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Für die Bevölkerung und Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle und führte die Reinigungsarbeiten durch.
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