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Säure-Alarm löst Großeinsatz in Vorarlberg aus

Vorarlberg
23.06.2026 08:56
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Aufgrund eines technischen Defekts sind am Montagnachmittag bei einem Industriebetrieb in Hohenems rund 500 Liter Schwefelsäure ausgetreten. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus. Umgebende Areale wurden evakuiert, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.
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Infolge eines technischen Gebrechens an einem Pumpenaggregat eines unterirdischen Tanks kam es gegen 17 Uhr zu einem Austritt von Schwefelsäure. Nach ersten Schätzungen traten dabei rund 500 Liter der Flüssigkeit aus und lösten die Brandmeldeanlage aus.

(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)

Rasche Entwarnung für Anrainer
Da anfangs die Freisetzung gefährlicher Gase nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden der Bereich entlang des Emsbachs, eine Spielfläche und ein Tennisplatz vorsorglich geräumt. Auch die Belegschaft des Betriebs wurde in Sicherheit gebracht.

Lesen Sie auch:
Feuerwehreinsatz beim Harder Rathaus.
Defekter Kühlschrank
Ammoniak ausgetreten: Harder Rathaus evakuiert
15.04.2026

Nach umfangreichen Messungen konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Für die Bevölkerung und Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle und führte die Reinigungsarbeiten durch.

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Vorarlberg
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