Anrainer bekämpfen Pkw-Brand in Feldkirch

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 20.45 Uhr der Motorraum des in der Nähe des Tennisplatzes in Feldkirch Altenstadt abgestellten Pkw in Brand.
Fünf Handlöscher im Einsatz
Aufmerksame Anrainer bemerkten die brenzlige Situation und handelten umgehend. Mit insgesamt fünf Handfeuerlöschern gelang es den Ersthelfern, das Feuer bis zum Eintreffen der Florianijünger einzudämmen.
Diese öffneten schließlich die Motorhaube und löschten den Brand zur Gänze. Verletzt wurde niemand.
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