Mutter klagt an

Der Fall Luca: Wenn der Schulalltag zur Hölle wird

Vorarlberg
02.03.2026 05:30
Jeden Tag werden Kinder von anderen Kindern gemobbt – auch in Vorarlberg.
Jeden Tag werden Kinder von anderen Kindern gemobbt – auch in Vorarlberg.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Sonja Schlingensiepen
Von Sonja Schlingensiepen

Der Vorarlberger Luca (10) ist von seinen Mitschülern jahrelang verspottet worden. Weil sich die Lage nicht besserte, machte seine Mutter den Fall öffentlich. Lucas Schicksal hat auch den deutschen Präventionscoach Carsten Stahl bewegt. Die „Krone“ hat mit dem bekannten TV-Gesicht gesprochen.

Bereits in der Volksschule wurde Luca von seinen Mitschülern verspottet. Mit dem Wechsel auf die Mittelschule ist das Leben für den Zehnjährigen nicht angenehmer geworden – im Gegenteil: Im Klassenchat werden Sticker mit seinem Konterfei herumgeschickt. „Ich bin dumm“, „Ich bin ein Bauernbub“, „Ich habe eine Behinderung“, ist darunter zu lesen.

Vorarlberg
02.03.2026 05:30
Vorarlberg
Mutter klagt an
Der Fall Luca: Wenn der Schulalltag zur Hölle wird
