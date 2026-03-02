Der Fall Luca: Wenn der Schulalltag zur Hölle wird
Mutter klagt an
Der Vorarlberger Luca (10) ist von seinen Mitschülern jahrelang verspottet worden. Weil sich die Lage nicht besserte, machte seine Mutter den Fall öffentlich. Lucas Schicksal hat auch den deutschen Präventionscoach Carsten Stahl bewegt. Die „Krone“ hat mit dem bekannten TV-Gesicht gesprochen.
Bereits in der Volksschule wurde Luca von seinen Mitschülern verspottet. Mit dem Wechsel auf die Mittelschule ist das Leben für den Zehnjährigen nicht angenehmer geworden – im Gegenteil: Im Klassenchat werden Sticker mit seinem Konterfei herumgeschickt. „Ich bin dumm“, „Ich bin ein Bauernbub“, „Ich habe eine Behinderung“, ist darunter zu lesen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.