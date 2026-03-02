Der Fall Luca: Wenn der Schulalltag zur Hölle wird

Bereits in der Volksschule wurde Luca von seinen Mitschülern verspottet. Mit dem Wechsel auf die Mittelschule ist das Leben für den Zehnjährigen nicht angenehmer geworden – im Gegenteil: Im Klassenchat werden Sticker mit seinem Konterfei herumgeschickt. „Ich bin dumm“, „Ich bin ein Bauernbub“, „Ich habe eine Behinderung“, ist darunter zu lesen.