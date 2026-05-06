„Chinesische Autos sind gekommen, um zu bleiben“

Zwischen 120 und 150 chinesische Autobauer gibt es laut Schätzungen – insgesamt schrauben diese rund 25 Millionen Autos pro Jahr zusammen. Doch am riesigen Eigenmarkt im Reich der Mitte ist mittlerweile eine gewisse Sättigung eingetreten, weshalb viele Produzenten nach dem Vorbild von BYD immer stärker nach Europa drängen. „Und die chinesischen Autobauer sind zweifellos gekommen, um zu bleiben“, ist Peter Jagersberger überzeugt.