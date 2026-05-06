„Chinesische Autos sind gekommen, um zu bleiben“

Der Motor im steirischen Kfz-Handel brummt wieder – das erste Quartal 2026 lag klar über dem Vorjahr. Verantwortlich dafür zeichnen vor allem Boliden aus China, die immer stärker auf den rot-weiß-roten Markt drängen.
Zwischen 120 und 150 chinesische Autobauer gibt es laut Schätzungen – insgesamt schrauben diese rund 25 Millionen Autos pro Jahr zusammen. Doch am riesigen Eigenmarkt im Reich der Mitte ist mittlerweile eine gewisse Sättigung eingetreten, weshalb viele Produzenten nach dem Vorbild von BYD immer stärker nach Europa drängen. „Und die chinesischen Autobauer sind zweifellos gekommen, um zu bleiben“, ist Peter Jagersberger überzeugt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.