„Messi hält seine Mannschaft einfach im Rennen“

Es war mal wieder ein unfassbarer Fußball-Abend mit dem perfekten Happy End für Lionel Messi. Der argentinische Superstar verschießt gegen Ägypten einen Strafstoß und wird trotzdem in der Schlussphase zum Matchwinner gegen Ägypten. Und die Schweiz darf jubeln: Nach 72 Jahren stehen die Nati erstmals wieder in einem WM-Viertelfinale! Im „Krone“-WM-Studio mit Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Maierhofer gibt es alle Updates zur Endrunde!