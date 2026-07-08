Wien ermittelt jetzt wegen NS-Wiederbetätigung

Heftige Kritik in Richtung FPÖ

Seither schlägt die Causa immer höhere Wellen und erreichte am Montag auch den Nationalrat selbst. Der Abgeordnete Lukas Hammer (Grüne) betonte, dass es immer öfter rechtsextreme Angriffe wie jenen in Leoben gebe und wieder und wieder seien die Tatverdächtigen Mitglieder oder aus dem Umkreis der Identitären. Diese Gruppe wolle die Deportation von Millionen Menschen und habe immer wieder Berührungspunkte zu Rechtsterrorismus. Dennoch gebe es mit der FPÖ eine Partei, die es nicht schaffe, „sich von dem rechten Schlägertrupp zu distanzieren“. Sie übernehme nicht nur deren Inhalte, sondern beschaffe den Identitären sogar Zugang zum Parlament, dem Herzen der Demokratie.