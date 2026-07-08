Mieter fürchten wegen Asbest um ihre Gesundheit

„Hier spielen Kinder. Wir machen uns große Sorgen“

Mieter Vedat G. hat Proben von Platten der Balkone und der Fassade genommen und an ein deutsches Labor geschickt. Der Befund ist eindeutig: Das Material enthält Asbest. Derartige Baustoffe finden sich aber in fast jedem Bauprojekt der 70er-Jahre, betont auch Wiener Wohnen gegenüber der „Krone“. Gesundheitsgefahr droht erst, wenn das Material reißt oder bricht.