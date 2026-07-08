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Wiener Gemeindebau

Mieter fürchten wegen Asbest um ihre Gesundheit

Wien
08.07.2026 11:00
Die Platten an der Fassade des in die Jahre gekommenen Gemeindebaus enthalten Asbest, wie der ...
Die Platten an der Fassade des in die Jahre gekommenen Gemeindebaus enthalten Asbest, wie der Befund eines deutschen Labors bewies.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Schon öfter hat ein Gemeindebau in der Wiener Leopoldstadt mit Negativschlagzeilen von sich reden gemacht. Jetzt kommt für die Mieter noch Angst vor Asbest dazu. Wiener Wohnen beruhigt und verweist auf die Massen an Asbest in Baustoffen, die sich nach wie vor in der Stadt finden.

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Ein Ruhmesblatt für Wiener Wohnen ist Gemeindebau am Handelskai 214 wahrlich nicht: Licht, Sonne und der Blick auf die Donau wurden den Bewohnern durch einen neuen Bau davor genommen, Probleme mit Schimmel – die „Krone“ berichtete – gibt es außerdem, und jetzt kommt noch die Angst vor Asbest dazu.

„Hier spielen Kinder. Wir machen uns große Sorgen“
Mieter Vedat G. hat Proben von Platten der Balkone und der Fassade genommen und an ein deutsches Labor geschickt. Der Befund ist eindeutig: Das Material enthält Asbest. Derartige Baustoffe finden sich aber in fast jedem Bauprojekt der 70er-Jahre, betont auch Wiener Wohnen gegenüber der „Krone“. Gesundheitsgefahr droht erst, wenn das Material reißt oder bricht.

Zitat Icon

In den 1970er-Jahren war es nicht unüblich, dass asbesthaltige Baustoffe verbaut wurden. Das bedeutet nicht automatisch eine Gesundheitsgefährdung.

Wiener Wohnen

Aus der Sicht von Herrn G., dem auch die Bezirks-KPÖ zur Seite steht, ist das schon der Fall: „Auf unseren Balkonen spielen unsere Kinder, wir halten uns hier viel auf. Dort, wo die Fassadenplatten Risse und Brüche haben, ist daneben ein Kinderspielplatz. Wir machen uns große Sorgen“.

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Die Mieter am Handelskai 214 wurden einige Monate vor in Kraft treten der Erhöhung informiert.
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Wiener Wohnen verspricht, man werde die betroffenen Fassadenteile umgehend von Fachleuten begutachten lassen. Falls eine Sanierung nötig sei, werde man diese diese „selbstverständlich unverzüglich und gemäß den geltenden gesetzlichen Vorgaben“ umsetzen. Die Sicherheit der Mieter habe für Wiener Wohnen „oberste Priorität“.

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