Rettungseinsatz läuft
Boeing 737 verschwindet über dem Arabischen Meer
Ein pakistanisches Frachtflugzeug mit fünf Mann Besatzung ist vom Radar der Flugsicherung verschwunden. Noch kurz vorher habe die Crew am späten Dienstagabend von Navigationsproblemen gesprochen, erklärte die pakistanische Flughafenbehörde – die Maschine habe stark an Höhe verloren.
Die Boeing 737 der pakistanischen Cargo-Airline K2 Airways war vom Küstenemirat Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die pakistanische Hafenmetropole Karachi unterwegs gewesen.
300 Kilometer von Küste entfernt
Sie befand sich über dem Arabischen Meer – knapp 300 Kilometer westlich von Karachi vor der pakistanischen Küste – als sie vom Radar verschwand und vermutlich abstürzte.
Rettungseinsatz im Gange
Ein Rettungseinsatz aus der Luft sei weiter im Gange, man habe bisher jedoch keine Unfallstelle lokalisieren können, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von der pakistanischen Luftfahrtbehörde. K2 Airways ist ein Privatunternehmen und wurde 2018 gegründet.
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