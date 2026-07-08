Fitness-Influencer tot in See in Thailand gefunden

Der amerikanische Fitness-Influencer Connor Murphy ist wohl in Thailand ertrunken. Vor seinem Tod soll er sich auffällig verhalten haben: örtliche Zeitungen berichten davon, wie der Mann seine Villa beschmierte, bevor er in einen See rannte und starb.
Am 7. Juli soll der bekannte Influencer Connor Murphy in einen See in der thailändischen Provinz Samut Prakan gesprungen und nicht mehr aufgetaucht sein.
Wohnte in Luxuswohngebiet in Thailand
Gegen 15 Uhr Ortszeit wurde ein Rettungsteam zu einem luxuriösen Wohngebiet im Bang-Phli-Distrikt gerufen, nachdem eine Person Murphy leblos im Wasser entdeckt hatte. Taucher bargen seinen Körper rund 20 Meter vom Ufer entfernt aus einer Tiefe von über zehn Metern. Laut Behörden gebe es keine Hinweise auf Fremdverschuldung.
„Miethaus beschmiert und verwüstet“
Vor seinem Tod soll sich der Influencer auffällig verhalten haben. Die lokale thailändische Zeitung „ThaiRath“ berichtete, dass Murphy sein 22 Millionen Dollar teures Miethaus mit Farbe beschmiert und verwüstet habe. Behörden vermuteten eine psychotische Episode als Hintergrund seines Verhaltens.
Beamte fanden Spritzen in seinem Auto
Die Partnerin des Influencers gab an, dass sie ihren Freund noch nie so erlebt habe. Auch habe sie ihn nie Drogen konsumieren gesehen, erzählte sie der lokalen Zeitung. Beamte der örtlichen Polizeistation gaben später an, zwei unbenutzte Spritzen sowie weiße Pillen im Auto des Verstorbenen gefunden zu haben.
Influencer habe „übermenschliche Fähigkeiten“ entdeckt
Nachdem Gerüchte über den Hergang von Murphys Tod aufgekommen waren, äußerte sich erstmals ein Influencer-Kollege des Verstorbenen auf Social Media dazu. Anthony Huge sprach über Murphys Wohnsituation: „Connor Murphy lebte auf einem Golfplatz in Bangkok, und es ist wirklich wunderschön dort. Er hatte ein schönes Haus, das direkt am Wasser liegt.“ Vor seinem Tod habe der Influencer entdeckt, dass er „übermenschliche Fähigkeiten“ habe, führte Huge aus. Auf seinem X-Account sprach er seinem Freund sein Beileid aus: „Ruhe in Frieden, Connor Murphy.“
Murphy machte umstrittene „Looksmaxxing“-Videos
Murphy wurde als Fitness-Influencer, Bodybuilder, Model und YouTuber bekannt. Besonders durch seine „Looksmaxxing“-Trainingsvideos hatte er sich große Internetbekanntheit aufgebaut. „Looksmaxxing“ ist ein Trend, bei dem Männer auf ungewöhnliche und teils gefährliche Methoden zurückgreifen, um ihr Aussehen zu verändern.
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