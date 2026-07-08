Fitness-Influencer tot in See in Thailand gefunden

Influencer habe „übermenschliche Fähigkeiten“ entdeckt

Nachdem Gerüchte über den Hergang von Murphys Tod aufgekommen waren, äußerte sich erstmals ein Influencer-Kollege des Verstorbenen auf Social Media dazu. Anthony Huge sprach über Murphys Wohnsituation: „Connor Murphy lebte auf einem Golfplatz in Bangkok, und es ist wirklich wunderschön dort. Er hatte ein schönes Haus, das direkt am Wasser liegt.“ Vor seinem Tod habe der Influencer entdeckt, dass er „übermenschliche Fähigkeiten“ habe, führte Huge aus. Auf seinem X-Account sprach er seinem Freund sein Beileid aus: „Ruhe in Frieden, Connor Murphy.“