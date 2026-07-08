Valentino-Erbe wird für wohltätige Zwecke verkauft

Auch nach seinem Tod zeigt sich sein gutes Herz: Das Privatvermögen des Anfangs des Jahres gestorbenen italienischen Star-Designers Valentino Garavani soll nach und nach verkauft und für wohltätige Zwecke eingesetzt werden.
Die Erlöse aus Luxusimmobilien sowie Kunstwerken sollen über eine Stiftung in Liechtenstein langfristig gemeinnützige Projekte finanzieren, wie die Zeitung „La Repubblica“ berichtete.
Zum Nachlass des Modeschöpfers gehören demnach eine Villa an der historischen Via Appia Antica in Rom, das Schloss Wideville nahe Paris, ein Penthouse im Londoner Nobelviertel Knightsbridge, eine Luxuswohnung in New York mit Blick auf den Central Park sowie eine 47 Meter lange Jacht.
Auch Valentinos Kunstsammlung gehört zum Nachlass. Sie umfasst Werke von Künstlern wie Pablo Picasso, Francis Bacon, Andy Warhol und Damien Hirst. Die Sammlung und weitere Besitztümer sollen laut „La Repubblica“ schrittweise verkauft werden, um möglichst hohe Erlöse für den Stiftungszweck zu erzielen.
Gesamtwert unbekannt
Der Gesamtwert des Nachlasses ist offiziell nicht bekannt. Medien schätzen das Vermögen des im Jänner im Alter von 93 Jahren gestorbenen Designers auf Hunderte Millionen Euro. Das von Valentino 1960 gegründete Modehaus „Valentino“ gehört aber nicht dazu: Er hatte das Unternehmen 1998 verkauft.
Die Satzung der Stiftung in Liechtenstein nennt unter anderem die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Ausbildung, die Unterstützung von Menschen in Not sowie Umwelt- und Tierschutz. Valentinos langjähriger Berater und einer der Testamentsvollstrecker, Ronald Feijen, bestätigte „La Repubblica“, die Vermögenswerte würden zur „Finanzierung wohltätiger Zwecke verwendet“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.