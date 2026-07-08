Valentino-Erbe wird für wohltätige Zwecke verkauft

Gesamtwert unbekannt

Der Gesamtwert des Nachlasses ist offiziell nicht bekannt. Medien schätzen das Vermögen des im Jänner im Alter von 93 Jahren gestorbenen Designers auf Hunderte Millionen Euro. Das von Valentino 1960 gegründete Modehaus „Valentino“ gehört aber nicht dazu: Er hatte das Unternehmen 1998 verkauft.