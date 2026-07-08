Alarm um Spinne in Grazer Supermarkt

Für das Marktteam hat Werner Stangl lobende Worte parat: „Die Marktleitung und das gesamte Team haben vorbildlich reagiert und die Rettungskette in Gang gesetzt. Das war maßgeblich verantwortlich dafür, dass das Tier gefunden wurde und der Supermarkt nicht längerfristig gesperrt werden musste.“ Im schlimmsten Fall hätte das Geschäft sogar begast werden müssen, um die Spinnen unschädlich zu machen.