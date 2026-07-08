Kahn: „Können wir WM-Finale 2002 nochmal spielen?“

Die Ballack-Sperre

Das bringt Deutschlands Torhüter-Legende auf Ideen. „Wenn wir anfangen, Fußballgeschichte nachträglich umzuschreiben, hätte ich da noch einen kleinen Vorschlag“, beginnt der „Titan“ sein Facebook-Posting: Er würde gern die Gelb-Sperre gegen den damaligen Deutschland-Spielmacher Michael Ballack im WM-Halbfinale 2002 zurücknehmen lassen. Ballack war im Finale gesperrt. Apropos Finale 2002: Da würde Kahn gern, „wenn wir schon dabei sein“, noch etwas vorschlagen: „Können wir das Finale gegen Brasilien gleich noch einmal spielen?“