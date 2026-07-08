Kahn: „Können wir WM-Finale 2002 nochmal spielen?“

Oliver Kahn hat eine Idee. Er würde gern (im Halbernst, versteht sich), das WM-Finale von 2002 zwischen Deutschland und Brasilien noch einmal spielen. Wie er darauf wohl kommt?
Natürlich ist es ein – durchaus charmanter – Seitenhieb auf die Trump-Infantino-Causa rund um die zurückgenommene Karte gegen Folarin Balogun. Der US-Präsidenten soll ja bei seinem FIFA-Äquivalent angerufen und die Zurücknahme der „Roten“ gegen den US-Star-Stürmer gefordert haben. Offensichtlich mit Erfolg.
Die Ballack-Sperre
Das bringt Deutschlands Torhüter-Legende auf Ideen. „Wenn wir anfangen, Fußballgeschichte nachträglich umzuschreiben, hätte ich da noch einen kleinen Vorschlag“, beginnt der „Titan“ sein Facebook-Posting: Er würde gern die Gelb-Sperre gegen den damaligen Deutschland-Spielmacher Michael Ballack im WM-Halbfinale 2002 zurücknehmen lassen. Ballack war im Finale gesperrt. Apropos Finale 2002: Da würde Kahn gern, „wenn wir schon dabei sein“, noch etwas vorschlagen: „Können wir das Finale gegen Brasilien gleich noch einmal spielen?“
Patzer im Finale
Letztgenannter Wunsch ist aus Kahn-Sicht auch 24 Jahre später mehr als nachvollziehbar. Das ganze Turnier über herausragend gehalten habend, patzte er ausgerechnet im Finale. Superstar Ronaldo (der „Erste“, der Brasilianer) war Nutznießer. Schuss Rivale von außerhalb des 16ers, Kahn hält die Kugel nicht fest, lässt abprallen, Ronaldo ist zur Stelle, staubt ab – Tor! Im folgenden Video zu sehen bei Minute 5:05:
Brasilien wird mit einem 2:0-Finalsieg – Doppeltorschütze: Ronalde – Weltmeister. Es ist der bislang letzte Weltmeistertitel für Brasilien. Aber vielleicht wird auch der bald aberkannt. Aber wer weiß, wie lange noch. Möglich, dass jetzt bald überhaupt die komplette Fußballgeschichte umgeschrieben wird. Erst recht, wenn Oliver Kahn dahinter ist.
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