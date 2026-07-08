„Geisterauto“ parkt seit einem Jahr auf Straße

Die Bezirkshauptmannschaft Melk, die auch diese Landesstraße verwalten muss, geht derzeit noch der Frage nach, wer der Fahrzeughalter ist. Das Problem ist aber schon seit März bekannt. Wie die „Krone“ nun erfuhr, dürfte eine Spur der Ermittlungen tatsächlich nach Deutschland führen – ob und wer wirklich verstorben ist, werde von der Polizei ermittelt. Das Parken ohne gültigen Kennzeichen auf öffentlichen Straßen sei jedenfalls rechtswidrig.