Zehn Gründe, warum der LASK auch noch Meister wird

Zwei Runden sind in dieser verrückten Bundesliga-Saison noch zu absolvieren, ehe man endgültig weiß, wer die Meisterschale in die Höhe stemmen wird. Die „Krone“ ist sich jedoch sicher, dass diese zehn Gründe dafür sprechen, dass der LASK nach dem Cupsieg auch noch den Meistertitel holt.
Vor den letzten beiden Runden ist die Tabelle nur einer von zehn Gründen, warum der Cupsieger aus Linz auch das Double holen wird. Die „Krone“ analysiert den LASK und ermittelt 10 Gründe für ersten Meistertitel seit 1965.
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