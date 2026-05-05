Zehn Gründe, warum der LASK auch noch Meister wird

Zwei Runden sind in dieser verrückten Bundesliga-Saison noch zu absolvieren, ehe man endgültig weiß, wer die Meisterschale in die Höhe stemmen wird. Die „Krone“ ist sich jedoch sicher, dass diese zehn Gründe dafür sprechen, dass der LASK nach dem Cupsieg auch noch den Meistertitel holt.