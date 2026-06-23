Alkolenker (65) übersah jungen Mopedlenker

Ein 65-jähriger Autofahrer aus Grieskirchen war am Montagabend gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung des Stadtplatzes seiner Heimatstadt unterwegs. Dabei dürfte er übersehen haben, dass ein 15-jähriger Mopedlenker aus Meggenhofen vor ihm an der Kreuzung angehalten hatte. Der 65-jährige Lenker fuhr auf das Moped des 15-Jährigen auf.