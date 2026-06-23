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Alkolenker (65) übersah jungen Mopedlenker

Oberösterreich
23.06.2026 09:00
Der Alkotest fiel deutlich positiv aus (Symbolbild)
Der Alkotest fiel deutlich positiv aus (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein 65-jähriger Autofahrer dürfte am Montagabend übersehen haben, dass ein 15-Jähriger an einer Kreuzung sein Moped angehalten hatte und fuhr auf das Zweirad auf. Zum Glück wurde der junge Lenker nur leicht verletzt. Ein Alkotest beim 65-Jährigen ergab fast 2 Promille, ihm wurde der Schein abgenommen.

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Ein 65-jähriger Autofahrer aus Grieskirchen war am Montagabend gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung des Stadtplatzes seiner Heimatstadt unterwegs. Dabei dürfte er übersehen haben, dass ein 15-jähriger Mopedlenker aus Meggenhofen vor ihm an der Kreuzung angehalten hatte. Der 65-jährige Lenker fuhr auf das Moped des 15-Jährigen auf.

Zum Glück nur leicht verletzt
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Ein beim 65-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen sehr deutlich positiven Wert von 1,94 Promille. Der Führerschein wurde dem 65-jährigen Lenker vorläufig abgenommen. Anzeige folgt.

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