Überholmanöver führte zu schwerem Zweiradunfall

Ein 37-Jähriger wollte am Sonntagmittag ein Auto, einen Lastwagen und einen vorausfahrenden Traktor überholen. Dabei dürfte er übersehen haben, dass der Traktor nach links abbiegen wollte, und touchierte mit dem Hinterreifen der Landwirtschaftsmaschine. Er kam schwer verletzt ins Spital.
Ein 37-Jähriger aus Waldzell fuhr mit seinem Motorrad am Sonntagmittag gegen 12:20 Uhr im Gemeindegebiet von Frankenburg Richtung Pramet. Im Bereich Dorf wollte der Mann einen Pkw, einen Lkw und einen Traktor überholen.
Schwer verletzt
Dabei dürfte er aber übersehen haben, dass der 54-jährige Traktorlenker aus Redleiten links Richtung seines Heimatortes abbiegen wollte. Der 37-Jährige touchierte den linken hinteren Traktorreifen und kam zu Sturz. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.
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