Überholmanöver führte zu schwerem Zweiradunfall

Schwer verletzt

Dabei dürfte er aber übersehen haben, dass der 54-jährige Traktorlenker aus Redleiten links Richtung seines Heimatortes abbiegen wollte. Der 37-Jährige touchierte den linken hinteren Traktorreifen und kam zu Sturz. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.