BMW muss sparen, aber Steyr-Werk produziert voll

Auch Steyr „wird Beitrag leisten“

Das Werk in der Eisenstadt – neben Verbrennern werden in Steyr seit vorigem Sommer auch Elektromotoren produziert und Wasserstoffantriebe sind in Vorbereitung – bleibt von den Sparmaßnahmen somit verschont. Zumindest vorerst: „Selbstverständlich werden wir unseren Beitrag zu den Struktur- und Effizienzmaßnahmen leisten“, heißt es von BMW Steyr weiter. „Deren genaue Ausgestaltung wird zunächst intern und mit den Arbeitnehmervertretern beraten.“