ADX-Gasvorkommen in Frankenmarkt positiv getestet

Großes Potenzial

HOCH-1 ist das erste von drei relativ seichten Erdgas-Prospekten in Oberösterreich, für die alle montan- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Bohrung hat am 16. April begonnen und erreichte am 9. Mai eine Tiefe von 1.685 Metern. Sie zielt auf Gaslagerstätten in geringen Tiefen ab. Das Prospektionsgebiet weist ein mittleres Ressourcenpotenzial von 226 Mio. Kubikmeter Erdgas und ein mögliches Potenzial von knapp 500 Mio. Kubikmetern auf.