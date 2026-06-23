Kind in Pkw eingesperrt: Scheibe eingeschlagen

Ein 31-Jähriger aus Allerheiligen im Mühlkreis war am Montag gegen 14.20 Uhr gemeinsam mit seinem einjährigen Sohn in einem Drogeriemarkt in Perg. Als der Mann eingeparkt hatte und aus dem Fahrzeug gestiegen war, betätigte das Kleinkind die Fernbedienung, sodass der Vater nicht mehr in den Wagen gelangte.