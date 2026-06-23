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Mit Schlüssel gespielt

Kind in Pkw eingesperrt: Scheibe eingeschlagen

Oberösterreich
23.06.2026 07:00
(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ein einjähriges Kind spielte mit der Fernbedienung und verriegelte damit den Wagen, gerade als sein Papa ausgestiegen war. Der 31-Jährige schlug aufgrund der Hitze sofort Alarm, Polizisten schlugen eine Scheibe ein und rettteten das Kind.

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Ein 31-Jähriger aus Allerheiligen im Mühlkreis war am Montag gegen 14.20 Uhr gemeinsam mit seinem einjährigen Sohn in einem Drogeriemarkt in Perg. Als der Mann eingeparkt hatte und aus dem Fahrzeug gestiegen war, betätigte das Kleinkind die Fernbedienung, sodass der Vater nicht mehr in den Wagen gelangte.

Aufgrund der drohenden Hitzeentwicklung schlugen die sofort alarmierten Polizisten die rechte hintere Scheibe ein und befreiten das Kind unversehrt aus dem Wagen.

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