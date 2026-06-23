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Rostkübel-Reisebus voller Studenten gestoppt

Oberösterreich
23.06.2026 13:00
An dem Gefährt wurden zahlreiche schwere Mängel festgestellt. (Symbolbild)
An dem Gefährt wurden zahlreiche schwere Mängel festgestellt. (Symbolbild)(Bild: APA/ROBERT JAEGER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

38 Studenten aus Russland und der Ukraine mussten mit dem Zug weiterfahren, denn ihr Bus aus der Slowakei wurde auf der A8 in OÖ einer Kontrolle unterzogen. Weil dabei zahlreiche schwere technische Mängel festgestellt wurden, wurde die Rostlaube stillgelegt. Lenker und Besitzer werden mehrfach angezeigt. 

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Bei einer technischen Kontrolle wurde ein slowakischer Reisebus auf der A8 wegen schwerer technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen. Der Reisebus war von Paris nach Bratislava auf der A8 im Gemeindegebiet von Kematen am Innbach unterwegs.

„Erhebliche Mängel“
Im Fahrzeug befanden sich 38 Studenten aus der Ukraine und Russland. Bei der Kontrolle wurden erhebliche Mängel festgestellt. Im Anschluss wurde der Reisebus zur technischen Überprüfung nach dem Kraftfahrzeuggesetz vorgeführt. Hierbei wurden seitens der Sachverständigen mehrere Mängel, ein Schaden am Motor und Getriebe mit deutlichem Betriebsmittelverlust sowie auch Mängel an Sicherheitsgurten, festgestellt.

Mit Taxis zum Bahnhof
Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen aufgrund mangelnder Verkehrs- und Betriebssicherheit abgenommen. Die Studenten wurden vor Ort von mehreren Taxis abgeholt und zum nächstgelegenen Bahnhof gebracht. Der Lenker sowie das Busunternehmen werden mehrfach angezeigt.

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