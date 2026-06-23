Rostkübel-Reisebus voller Studenten gestoppt

„Erhebliche Mängel“

Im Fahrzeug befanden sich 38 Studenten aus der Ukraine und Russland. Bei der Kontrolle wurden erhebliche Mängel festgestellt. Im Anschluss wurde der Reisebus zur technischen Überprüfung nach dem Kraftfahrzeuggesetz vorgeführt. Hierbei wurden seitens der Sachverständigen mehrere Mängel, ein Schaden am Motor und Getriebe mit deutlichem Betriebsmittelverlust sowie auch Mängel an Sicherheitsgurten, festgestellt.