18-Jährige kam von Straße ab, wurde eingeklemmt

Aus bislang unbekannten Gründen war eine junge Lenkerin am Montagnachmittag mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie musste aus dem Wrack befreit und in ein Krankenhaus geflogen werden. Ihr Bruder, der am Beifahrersitz saß, blieb unverletzt.
Eine 18-Jährige aus Scharnstein war mit ihrem Pkw am Montag gegen 13:40 Uhr gemeinsam mit ihrem 16-jährigen Bruder auf der Kranichsteger Landesstraße im Gemeindegebiet von Gschwandt Richtung Kranichsteg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam die junge Lenkerin auf Höhe Laudachtal, Gemeinde Gschwandt, rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.
16-Jähriger unverletzt
Die 18-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Wels geflogen. Ihr Bruder blieb unverletzt.
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