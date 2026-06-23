18-Jährige kam von Straße ab, wurde eingeklemmt

Eine 18-Jährige aus Scharnstein war mit ihrem Pkw am Montag gegen 13:40 Uhr gemeinsam mit ihrem 16-jährigen Bruder auf der Kranichsteger Landesstraße im Gemeindegebiet von Gschwandt Richtung Kranichsteg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam die junge Lenkerin auf Höhe Laudachtal, Gemeinde Gschwandt, rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.