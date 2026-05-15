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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
15.05.2026 14:00
Gipsy, Sunset und Nox warten sehnlichst auf Lebensplätze bei Tierliebhabern.
Gipsy, Sunset und Nox warten sehnlichst auf Lebensplätze bei Tierliebhabern.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

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Pascha – die Vorsichtige
(Bild: Tierheim Linz)

Pascha (2 Jahre) wurde bisher als Einzelkatze in einer Wohnung gehalten. Aktuell wird noch abgeklärt, wie sie auf Artgenossen reagiert. Je nachdem wird sie anschließend entweder zu einer Zweitkatze oder auf einen Freigangplatz vermittelt. Gesucht werden geduldige Menschen, die ihr ein liebevolles Umfeld bieten. Tel.: 0732/247887.

Lucky – der Erfahrene
(Bild: Tierheim Linz)

Aufgrund seiner zwölf Lebensjahre zählt Lucky bereits zu den älteren Zeitgenossen. Er hat im Tierheim viel Erziehung nachgeholt und zeigt sich in vertrauter Umgebung sehr freundlich und auch verträglich mit Artgenossen. Es wird ein ruiges und stabiles Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen gesucht. Katzen und Kleintiere zählt der Rüde nicht zu seinen Freunden. Wo darf Lucky seinen Lebensabend verbringen? Tel.: 0732/247887.

Hime – ein Kaninchen auf Partnersuche
(Bild: Tierheim Linz)

Löwenkopfkaninchen Hime (2 Jahre, weiblich) kam mit einer Artgenossin ins  Tierheim. Leider verstehen sich die beiden nicht mehr, weshalb Hime nun zu einem männlichen, kastrierten Partnertier in ein artgerechtes Gehege vermittelt wird. Tel.: 0732/247887.

Nox – der Liebenswerte
(Bild: Tierheim Linz)

Nox (1 Jahr) ist ein freundlicher Scottish Fold-Kater, der sich unbedingt ein Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang wünscht. Aufgrund der Rasse besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich in Zukunft die schmerzhafte Krankkeit OCD entwickelt. Interessenten sollten sich diesbezüglich vorab ausgiebig informieren. Tel.: 0732/247887.

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Gipsy – die Anhängliche
(Bild: Tierheim Linz)

Die Chihuahua-Seniorin Gipsy (14,5 Jahre) geht trotz ihres Alters sehr gerne spazieren. Aktell befindet sie sich auf einer Pflegestelle und wünscht sich ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder. Aufgrund einer Mitralklappeninsuffizienz benötigt sie täglich Medikamente, ist damit aber gut eingestellt. Sie liebt die Nähe zu ihren Besitzern und bleibt deshalb auch nicht gerne alleine. Wer nimmt die süße Hündin bei sich auf? Tel.: 0732/247887

Sunset & Chantal – ein Dreamteam
(Bild: Tierheim Linz)

Gemeinsam mit seiner Partnerin Chantal (6 Monate) wird der hübsche Kanarienvogel Sunset (2 Jahre, männlich, am Bild) zu erfahrenen Haltern vergeben. Den beiden Vögeln sollte im neuen Zuhause ausreichend Platz zum Fliegen geboten werden. Tel.: 0732/247887.

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