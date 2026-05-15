„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die Chihuahua-Seniorin Gipsy (14,5 Jahre) geht trotz ihres Alters sehr gerne spazieren. Aktell befindet sie sich auf einer Pflegestelle und wünscht sich ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder. Aufgrund einer Mitralklappeninsuffizienz benötigt sie täglich Medikamente, ist damit aber gut eingestellt. Sie liebt die Nähe zu ihren Besitzern und bleibt deshalb auch nicht gerne alleine. Wer nimmt die süße Hündin bei sich auf? Tel.: 0732/247887