Trainereffekt und junge Truppe: Topspiele im Fokus

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.
SVI – SV Landeck (Samstag, 16.00 Uhr, Sportplatz Wiesengasse C).
Der Matic-Effekt hat beim SVI in der Landesliga West voll eingeschlagen. Seit der Winterpause steht der 55-Jährige in Innsbruck an der Seitenlinie – und seither läuft es rund. Acht Spiele, sieben Siege, ein Unentschieden: Unter Matic ist der SVI noch ungeschlagen. Nach Platz 13 in der Hinrunde führen die Innsbruck die Rückrunde an, was einen fünften Platz in der Gesamttabelle bedeutet. „Wir haben in allen Bereichen angesetzt, vor allem aber auch bei der Gemeinschaft und das ist eine geile Truppe – wir werden den Gegner mit Respekt behandeln und wissen wo ihre Stärken liegen,“ sagte der SVI-Trainer.
Doch nicht nur in Innsbruck läufts, auch der Gegner aus Landeck spielt eine starke Saison. Die drittbeste Offensive (60 Tore), und die beste Defensive (27 Gegentreffer), ergeben den zweiten Platz in der Tabelle und macht die Oberländer damit zum ersten Verfolger von Spitzenreiter Rum, der mit einem 0:1 bei Zams bereits am Mittwoch vorlegen konnte. „Natürlich haben wir Rum beobachtet, Zams ist ja die Nachbargemeinde – aber wir haben unser Ziel mit dem Aufstieg bereits erreicht, auch wenn es schon cool wäre der letzte Meister der Landesliga West zu sein,“ sagte der Sportliche Leiter Florian Deutschmann. Angesprochen auf den Gegner meinte Deutschmann: „Man sieht was ein Trainer ausmachen kann, aber wir werden unser Spiel durchziehen und hoffentlich erfolgreich gestalten.“
SU Inzing – FC Paznaun (Samstag 18.00 Uhr, Enterbachstadion Inzing).
Auch eine Liga darunter, in der Gebietsliga West, gibt es mit dem SU Inzing ebenfalls einen Verein, der in der Rückrunde ungeschlagen ist. Der Tabellenführer holte in acht Spielen sieben Siege und ein Unentschieden. Mit acht Punkten Vorsprung sowie einem Spiel weniger als der erste Verfolger FC Wipptal ist die Ausgangslage komfortabel. „Wir sind in einem echt guten Flow und wollen das beste Rückrunden-Team werden“, sagte Jungtrainer Michael Augustin. Für den mittlerweile Ex-Kicker („Ich muss mich da nicht mehr profilieren, ich habe lang genug gespielt“) ist es die erste Trainerstation bei einer Kampfmannschaft. „Ich bin sehr glücklich, dass es in meiner ersten Saison gleich so gut läuft“, freut sich Augustin.
Mit dem FC Paznaun kommt ein Gegner ins Enterbachstadion, der Inzing regelmäßig fordert. „Auch wenn wir auf ein paar Spieler verzichten müssen (Sperren und Abwesenheiten), fürchten wir uns nicht, denn Inzing liegt uns ein bisschen“, schmunzelte Trainer Sandro Kleinhans.
Der Tabellensiebte hat sich die Top 5 zum Ziel gesetzt: „Unser Ziel war es heuer, verstärkt auf junge Spieler zu setzen. Da verliert man halt das ein oder andere Spiel, aber wir wollen auch unser sportliches Ziel erreichen“, sagte Kleinhans.
SV Stans – SK Zell/Ziller (Samstag 18.00 Uhr, Sportplatz Stans).
In der Gebietsliga Ost gilt es für den Tabellendritten SV Stans, den 3:0-Ausrutscher von Tabellenführer Bad Häring beim SK Hippach auszunützen. Für die Unterländer verläuft das Frühjahr nach der starken Hinrunde bislang allerdings noch etwas wechselhaft (drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen). „Wir hatten und haben leider immer noch viele Verletzte, unter anderem auch beide Torhüter. Daher steht aktuell ein Feldspieler im Tor, der seine Sache aber hervorragend macht“, erklärte Trainer Martin Bischofer das aktuelle Wellental.
Beim SK Zell/Ziller könnte man mit einem Sieg über Stans den Anschluss an die Spitze herstellen. Die Zillertaler beendeten den Herbst auf Rang sieben und wussten im Frühjahr mit fünf Siegen sowie einigen Achtungserfolgen zu überzeugen – darunter der 2:0-Heimsieg gegen Tabellenführer Bad Häring.
Dieses Spiel wurde zum Fan.at Spiel der Runde gekürt.
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