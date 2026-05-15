Trainereffekt und junge Truppe: Topspiele im Fokus

SU Inzing – FC Paznaun (Samstag 18.00 Uhr, Enterbachstadion Inzing).

Auch eine Liga darunter, in der Gebietsliga West, gibt es mit dem SU Inzing ebenfalls einen Verein, der in der Rückrunde ungeschlagen ist. Der Tabellenführer holte in acht Spielen sieben Siege und ein Unentschieden. Mit acht Punkten Vorsprung sowie einem Spiel weniger als der erste Verfolger FC Wipptal ist die Ausgangslage komfortabel. „Wir sind in einem echt guten Flow und wollen das beste Rückrunden-Team werden“, sagte Jungtrainer Michael Augustin. Für den mittlerweile Ex-Kicker („Ich muss mich da nicht mehr profilieren, ich habe lang genug gespielt“) ist es die erste Trainerstation bei einer Kampfmannschaft. „Ich bin sehr glücklich, dass es in meiner ersten Saison gleich so gut läuft“, freut sich Augustin.