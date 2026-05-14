Nach Massensturz: Italiener holt sich Sprintsieg

Die Gesamtwertung führt weiter der Portugiese Afonso Eulalio mit knapp drei Minuten Vorsprung auf den Spanier Igor Arrieta an. Am Freitag könnte Eulalios Fahrt in Rosa aber enden, wenn es auf der siebenten Etappe hinauf zum legendären Blockhaus geht. Über 13,6 km wartet eine durchschnittliche Steigung von 8,4 Prozent. Dann ist Topfavorit Jonas Vingegaard erstmals gefordert. Der zweifache Tour-Champion aus Dänemark hatte sich bisher zurückgehalten und konnte auch den vielen Stürzen aus dem Weg gehen. Gall liegt wie Vingegaard derzeit rund sechseinhalb Minuten hinter Eulalio.