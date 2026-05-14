Lieber Kollege: Warum willst du anonym bleiben?

Seit Jahren hoffe ich, dass sich Lehrer nicht mehr anonym über Missstände an Schulen äußern. Ich habe mich bewusst gegen den Weg der Anonymität entschieden. Ein Spaziergang war dies nie, und ist es bis heute nicht. Sowohl beruflich wie auch privat bläst einem starker Wind – mitunter auch Sturm – entgegen. Wer offen über Probleme bei der Integration spricht, wird rasch ins rechte Eck gestellt. Differenziert wird hier erst gar nicht. Bist du einmal in der Ecke, bedeutet dies im Wiener Bildungsbereich, zum kompletten Außenseiter zu werden. Wer will so schon arbeiten?