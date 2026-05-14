Graz: Schloss Eggenberg gewinnt „Museums-Oscar“

Rund 96.411 Besucher lockte die Ausstellung „Ambition und Illusion“ im vergangenen Jahr in das Schloss Eggenberg. Die Ausstellung, die in den Prunkräumen des Schlosses einen Einblick in die Geschichte des steirischen Adelsgeschlechts gab, wurde nun bei den „Museums + Hertiage Awards“ in London in der Kategorie „Beste internationale Ausstellung“ ausgezeichnet. Damit setzt sich das Schloss Eggenberg im internationalen Spitzenfeld durch.