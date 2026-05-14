Graz: Schloss Eggenberg gewinnt „Museums-Oscar“

Das Schloss Eggenberg zählt zu den großen Gewinnern der diesjährigen „Museums + Heritage Awards“ in London: Die Jubiläumsausstellung „Schloss Eggenberg: Inszenierung der Welt – Ambition & Illusion“, die das Herzstück der Steiermark Schau 2025 bildete, wurde in der Kategorie „Beste internationale Ausstellung“ ausgezeichnet.
Rund 96.411 Besucher lockte die Ausstellung „Ambition und Illusion“ im vergangenen Jahr in das Schloss Eggenberg. Die Ausstellung, die in den Prunkräumen des Schlosses einen Einblick in die Geschichte des steirischen Adelsgeschlechts gab, wurde nun bei den „Museums + Hertiage Awards“ in London in der Kategorie „Beste internationale Ausstellung“ ausgezeichnet. Damit setzt sich das Schloss Eggenberg im internationalen Spitzenfeld durch.
„Der erste große Erfolg der Jubiläumsschau in Eggenberg war bereits am positiven Feedback unserer Gäste festzumachen. Dass dieses einzigartige Ausstellungsprojekt nun auch international und außerhalb der deutschsprachigen Museumswelt für Aufsehen sorgt, ist eine große Ehre für uns als Team und bestärkt uns in unserer Arbeit mit internationalen Partnern“, freut sich Paul Schuster, Leiter von Schloss Eggenberg und Kurator der Jubiläumsausstellung.
Internationaler „Museums-Oscar“
Auch Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) zeigt sich begeistert: „Diese Auszeichnung ist eine außergewöhnliche Anerkennung für die steirische Museums- und Kulturlandschaft. Dass eine Ausstellung aus der Steiermark bei den internationalen ,Museums + Heritage Awards‘ ausgezeichnet wird, zeigt eindrucksvoll, welches Niveau das Universalmuseum Joanneum mit seiner Arbeit erreicht.“
Die „Museums + Heritage Awards“ zählen zu den wichtigsten internationalen Auszeichnungen der Museums- und Kulturerbebranche und werden häufig als „Museums-Oscars“ bezeichnet. Sie zeichnen jährlich herausragende Projekte aus aller Welt aus, die durch Innovation, Vermittlungsqualität und Besucherorientierung überzeugen.
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